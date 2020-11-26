Сеул, , 14:13 — REGNUM С начала текущего года строительные компании Южной Кореи получили зарубежные заказы на общую сумму $30,2 млрд, что на 67,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов и министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

По их словам, объём продаж превысил отметку в 30 млрд спустя два года, после того, как в 2018 году компаниям удалось получить зарубежные заказы на сумму $32,1 млрд.

Как отметили в министерствах, такого результата удалось достичь благодаря созданию рабочей группы, сформированной в начале 2020 года с целью продвижения заказов на строительство жилых и промышленных объектов в странах Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Отмечается, что 35,6% заказов пришлась на страны Азии, 34,3% — страны Ближнего Востока, 23% — страны Латинской Америки.