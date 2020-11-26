Москва, , 14:01 — REGNUM Устойчивую динамику восстановления мировой экономики можно ожидать не ранее конца 2021 — начала 2022 годов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал мнение главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что восстановление мировой экономики будет медленным.

«Точкой отсчета станет ситуация, при которой большинство населения планеты получит устойчивый иммунитет к вирусу, а значит можно будет говорить о снятии основных ограничений для эффективного функционирования экономики. Это произойдет по факту проведения массовой вакцинации населения, ожидать завершения которой ранее чем через год не приходится, — сказала Чередниченко. — В дополнение к снятию пандемических ограничений позитивно повлиять на оживление экономики может окончание торговой войны между США и Китаем».

Как пояснил экономист, победа демократа Джо Байдена на выборах президента США, исходя из его предвыборной риторики, это явный сигнал к конструктивному решению этого вопроса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что в первые 100 дней своего президентства он намерен заняться миграционной реформой и борьбой с коронавирусом.

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