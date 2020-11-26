Москва, , 13:57 — REGNUM Официальный курс американского доллара по отношению к российской национальной валюте, установленный Банком России на 27 ноября, составляет 75,4518 рубля, что на 2,09 копейки ниже, чем предыдущий показатель. Об этом свидетельствуют данные на сайте российского Центробанка.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом курс евро установлен на уровне 90,0291 рубля, что на 14,11 копейки выше предыдущего показателя.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов на Московской бирже российская национальная валюта немного подросла по отношению к американскому доллару и снизилась по отношению к евро.