Москва, , 13:45 — REGNUM Федеральный бюджет на 2021−2023 годы выполняет все социальные обязательства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы еще раз подчеркиваем, что все социальные обязательства государство, несмотря на ситуацию с пандемией, с кризисом в экономике, будут выполнятся», — сказал Володин.

Он обратил внимание на принятое постановление.

«В этом постановлении мы обязываемся работать над бюджетом дальше и рассматриваем ситуацию, если будут дополнительные доходы, определяем приоритеты. Эти приоритеты и в поддержке общественного транспорта городов, это приоритеты поддержки сельского хозяйства, в первую очередь, ипотеки для работников сельского хозяйства. Это много других решений, которые поддержать наши регионы. Это и снижение разницы бюджетной обеспеченности», — перечислил Володин.

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