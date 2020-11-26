В Калуге программе обучения от концерна Volkswagen исполнилось десять лет

Калуга, 26 ноября 2020, 15:00 — REGNUM Компания Volkswagen Group Rus отмечает десятилетие с момента запуска программы дуального образования, призванная обеспечить её участников практическими знаниями в сфере автомобилестроения для последующего трудоустройства на автозавод в Калуге. Об этом 26 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович.
Программа дуального образования реализуется совместно с Калужским техническим колледжем. Освоить программу дуального образования могут уже отучившиеся в колледже два года студенты, которые пройдут вступительные экзамены: теоретический тест, предварительное интервью и практический тест. Программа длится два года, и по ее итогам студенты получают дипломы государственного образца, сертификаты компании, а также возможность трудоустройства на заводе Volkswagen Group Rus.
Студентов обучают новым профессиям, которые востребованы на производственных площадках концерна Volkswagen: мехатроник, автомехатроник, механик по металлоконструкциям, специалист по покраске автомобилей, специалист складской логистики, специалист по обработке металла. Всего за десять лет работы программы дуального образования ее прошли около 400 выпускников.
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