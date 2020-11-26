Калуга, , 15:00 — REGNUM Компания Volkswagen Group Rus отмечает десятилетие с момента запуска программы дуального образования, призванная обеспечить её участников практическими знаниями в сфере автомобилестроения для последующего трудоустройства на автозавод в Калуге. Об этом 26 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович.

В Калуге программе обучения от концерна Volkswagen исполнилось десять лет Фото пресс-службы Volkswagen Group Rus

Программа дуального образования реализуется совместно с Калужским техническим колледжем. Освоить программу дуального образования могут уже отучившиеся в колледже два года студенты, которые пройдут вступительные экзамены: теоретический тест, предварительное интервью и практический тест. Программа длится два года, и по ее итогам студенты получают дипломы государственного образца, сертификаты компании, а также возможность трудоустройства на заводе Volkswagen Group Rus.

Студентов обучают новым профессиям, которые востребованы на производственных площадках концерна Volkswagen: мехатроник, автомехатроник, механик по металлоконструкциям, специалист по покраске автомобилей, специалист складской логистики, специалист по обработке металла. Всего за десять лет работы программы дуального образования ее прошли около 400 выпускников.

«Мы ежегодно трудоустраиваем десятки специалистов, которые уже в самом начале своего профессионального пути отлично разбираются в процессах на заводе и способах решения производственных задач… В будущем мы планируем уделять еще большее внимание возможностям профессионального образования оперативно отвечать вызовам современности: появлению и внедрению новейших технологий, а также повышению уровня цифровизации», — сказал Маркус Озегович.

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