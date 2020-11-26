Москва, , 13:40 — REGNUM В России 20% точек общепита не выдержали ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом 26 ноября заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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"Примерно 20% точек общепита, к сожалению, не пережили этой ситуации. Это цифры на 1 октября», — сказал он в интервью ТАСС.

Министр выразил надежду, что «следующий год должен быть восстановительным для общепита». При этом он не исключил, что на этом рынке появятся новые предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, несмотря на рост числа выявленных случаев коронавируса, речи о блокировке экономики и приостановлении деятельности предприятий не идёт. По её словам, ведомство «на сегодняшний день в этом смысла не видит».

Также стало известно, что российские власти не планируют объявлять нерабочие недели по всей стране из-за эпидемии COVID-19, как это было весной 2020 года.

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