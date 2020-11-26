Уфа, , 13:35 — REGNUM Центр привлечения инвестиций создали в Башкирии. Постановление правительства республики о создании центра опубликовано 26 ноября на официальном портале правовой информации региона.

Согласно документу, региональный проектный штаб «Центр привлечения инвестиций» создается для повышения эффективности проводимой в Башкирии инвестиционной политики. Целями центра является повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти региона и муниципалитетов по привлечению инвестиций, а также ежегодный прирост объема инвестиций в экономику республики.

Отмечается, что центр будет постоянно действующим координационно-совещательным органом. Члены центра будут вести свою деятельность на общественных началах.

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