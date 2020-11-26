Москва, , 13:31 — REGNUM В российской экономике сложилась тревожная ситуация, которая не располагает к тому, чтобы выводить сбережения с депозитов и нести их на фондовый рынок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков, отвечая на вопрос о том, надо ли гражданам нести свои деньги на фондовый рынок, раз вклады по депозитам фактически престали приносить доходы.

«На фондовом рынке среднестатистический инвестор зарабатывает, когда фондовый рынок растет. У нас нет никаких тенденций для роста фондового рынка. Мы видим, что происходит в экономике. Мы видим, что по экономике бьют и санкции, и контрсанкции, коронавирус, возникают вопросы с традиционным российским экспортом, — сказал Солодков. — Когда деньги лежат в банках, они страхуются, и банк, играя на ваши деньги, знает, что делает. В отличие от тех граждан, которые снимают деньги с депозитов и, не приходя в сознание, покупают ценные бумаги».

Как пояснил Солодков, «это всё до одного хорошего кризиса, когда накопления возьмут и исчезнут».

«А учитывая, что у нас вместо пенсионной реформы прошло продление пенсионного возраста и пенсия вообще никоим образом не коррелируется с тем, что вы зарабатывали, и накопительная часть пенсии заморожена с 2014 года, ситуация складывается тревожная. И поэтому с моей точки зрения выпихивать людей из банков на фондовый рынок — это очень рискованно», — сказал Солодков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов заявил, что очень многие из граждан РФ, которые вошли на фондовый рынок, вскоре бросают это занятие, так как у них ничего не получается.

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