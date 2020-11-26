Москва, , 13:28 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, увеличивающий срок предоставления субъекту РФ или муниципальному образованию бюджетного кредита, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

Речь идет о кредитах на пополнение остатка средств на счете бюджета — срок увеличивается со 180 до 240 дней, устанавливается и срок его возврата — не позднее 15 декабря.

Поправки также разрешают предоставление в 2020 году из бюджета РФ региональным бюджетам бюджетных кредитов для рефинансирования их задолженности по казначейским кредитам. Такие кредиты предоставляются на основании соглашения с Минфином по ставке 0,1% годовых при условии их погашения до 1 июля 2021 года.

Одновременно устанавливается, что все бюджетные кредиты определяются только соглашением Минфина с регионом без необходимости принятия дополнительных нормативных актов.

Кроме того, на постоянной основе предусматривается право региона на превышение верхнего предела дефицита на размер депозитов, направленных на расходы.

Устанавливается, что все сэкономленные субъектом Федерации средства не уйдут обратно в федеральный бюджет, а останутся у региона при условии их направления на реализацию нацпроектов.

Еще одной поправкой продлевается на 1 год (до 31 декабря 2021 года) действие нормы, предоставляющей правительству РФ полномочие издавать нормативные правовые акты, предусматривающие возможность предоставления бюджетных субсидий юридическим и физическим лицам, являющимся производителями подакцизных товаров.