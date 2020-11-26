Абу-Даби, , 13:27 — REGNUM Авиакомания Flydubai планирует увеличить количество рейсов в столицу Сербии с четырех до пяти в неделю, начиная с 22 декабря, и увеличила количество рейсов в Сараево до четырех в неделю. Такой режим полетов будет поддерживаться в течение зимнего сезона.

«Большинство пассажиров путешествуют из пункта в пункт, будь то жители, возвращающиеся в Дубай, или те, кто путешествует в отпуск. Дубай снова встречает туристов. Компания сообщила, что мы тесно сотрудничаем с нашими туристическими партнерами из разных стран, чтобы помочь восстановить возможности для путешествий и туризма», — сообщает Ex-Yu Aviation.

Въезд в Дубай разрешен при отрицательном результате теста на коронавирус, сделанном не позднее, чем за 96 часов до вылета.

Flydubai перенесла продолжение сезонного зимнего обслуживания в Загреб с 27 декабря 2020 года на 3 февраля 2021 года. Однако окончательное решение о продолжении полетов будет принято ближе к запланированной дате запуска.