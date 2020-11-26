Москва, , 13:24 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о бюджете Фонда социального страхования на 2021−2023 годы и определила размеры пособий и выплат, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

В частности, на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни («родового сертификата») предусмотрено: в 2021 г. — 13,3 млрд рублей, стоимость «Родового сертификата» составит 12 тыс. рублей, то есть фиксируется на уровне 2020 года.

Что касается пособий, то единовременное пособие при рождении ребенка с 1 января/февраля 2021 г. составит 18 004,12/18 688,28 рублей.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет работающим гражданам (минимальное) составит с 1 января/февраля 2021 г. — 6 752,00/7 008,58 рублей. Ежемесячное пособие по беременности и родам (предельный размер) в 2021 г. составит 74 001,10 рубля.

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