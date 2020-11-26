Москва, , 13:17 — REGNUM В настоящее время депозиты в РФ представляют интерес как средство сохранения сбережений, но не как источник дохода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Так он прокомментировал мнение главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что депозиты в РФ остаются привлекательными для граждан.

«Мы видим, что ставки по валюте нулевые. Если ставка нулевая, то единственная привлекательность валютного депозита может быть в том, что курс евро и доллара по отношению к рублю растет. Когда мы говорим о рублевых ставках, то они положительные. Но доходность депозитных вкладов в рублях по отношению к курсу отрицательная. Если считать к инфляции, то доходность почти нулевая. Поэтому, с моей точки зрения, большого интереса депозиты сейчас не представляют, с той лишь оговоркой, что они страхуются, — сказал Солодков. — То есть если вы пойдете играть на фондовый рынок, то вы можете как выиграть, так и проиграть, но если вы проиграете, то никто вам эти деньги не возместит. А пока деньги лежат в банке, они остаются в сохранности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Набиуллиной, несмотря на то, что ставки по депозитам снижались, они остаются привлекательными для граждан.

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