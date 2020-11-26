Москва, , 13:17 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла бюджет Пенсионного фонда РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

Пенсионный фонд России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Параметры бюджета позволяют в полном объеме осуществить выплаты по социальным обязательствам, отметили в нижней палате парламента.

При формировании доходной части бюджета фонда учтено продление «моратория» на 2022 год на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.

Предусмотрена индексация социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля на 2,6% (в 2022 г. — на 8,5%, 2023 г. — на 0,9%); страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с 1 января на 6,3% (в 2022 г. — на 5,9%, в 2023 г. — на 5,6%).

Кроме того, запланировано ежегодное увеличение размера страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам и обеспечение роста пенсии к 2024 году до 20 тыс. рублей. Размер этого вида пенсий составит на конец 2021 г. 17 406,05 рубля.

Также закон устанавливает размеры материнского капитала.

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