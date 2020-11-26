Черкесск, , 13:11 — REGNUM Для обеспечения лекарственными средствами льготников и лечебным питанием детей-инвалидов в Карачаево-Черкесии запланировано потратить в 2021 году более 94 млн рублей. Такая сумма заложена в проекте бюджета на следующий год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Всего в документе предусмотрено направить на развитие здравоохранения около 3,6 млрд рублей. Общая сумма доходов бюджета планируется в объеме 23,4 млрд рублей. На расходы направят 23,2 млрд рублей. При этом бюджет будет профицитным. Доходы превысят расходы на 145,2 млн рублей.

Пока это лишь проект. Его обсуждение пройдет в Народном собрании Карачаево-Черкесии в период с 3 по 9 декабря. Оно будет проводиться с учетом ситуации с коронавирусом в заочной форме.

Напомним, в Карачаево-Черкесии проживают свыше 57 тыс. граждан, имеющих право на получение льготных лекарств.