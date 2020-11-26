Москва, , 13:10 — REGNUM Нефтяной рынок 26 ноября демонстрирует заметное усиление продаж после того, как накануне тенденция к росту продлилась шестой день подряд и привела котировки марки Brent к новому постковидному максимуму почти в $49, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Сегодня стоимость нефти падает на 2%, до $47,70. С технической точки зрения нельзя исключать начала отката к $45−46, однако прежде возможно продолжение подъема к $50 за баррель.

В США празднуется День благодарения, завтра — сокращенный день. Для большинства это стало благовидным предлогом для фиксации прибыли после уверенного подъема в предыдущие дни.

Триггером могла выступить и слабая макростатистика из США по числу заявок на получение пособий по безработице, доходам/расходам граждан и потребительской уверенности, что может говорить об ослаблении импульса в экономике в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации.

Коррекции предшествовала позитивная реакция на данные от минэнерго США, которые отразили неожиданное сокращение запасов сырой нефти на 700 тыс. барр/сутки при прогнозе их роста.

Одержавший победу на выборах президента США Джо Байден призвал граждан отложить встречи с родственниками в праздничные дни, однако его пожелания в целом игнорируются американцами, что поддерживает спрос на нефть.

Дополнительную поддержку рынку энергоносителей придают события на Ближнем Востоке. Накануне у берегов Саудовской Аравии при выходе из порта на мине подорвался один из нефтяных танкеров, до этого атаке подвергся один из топливных резервуаров в этой стране.

Это может являться следствием активности поддерживаемых Ираном хуситов, заставляя вспоминать события сентября 2019 года, когда рынок столкнулся с рисками ограничений поставок из крупнейшей по добыче нефти Саудовской Аравии.

В целом рынок поддерживают новости об успехах в разработке вакцин против нового коронавируса и связанных с ними предпосылок к возврату к привычному образу жизни — большей мобильности и туризму.

Страны ОПЕК+ по-прежнему склоняются к варианту переноса планового повышения добычи на 1,9 млн барр./сутки с января на апрель.

При этом участники рынка не исключают, что в начале декабря будет выбран сценарии отсрочки на шесть месяцев либо даже дополнительное сокращение на один-два квартала», — пояснил эксперт.

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