Москва, , 13:05 — REGNUM Доллар испытывает давление на мировом валютном рынке. Снижается спрос на него как валюту-убежище из-за ожидания широкого применения ряда вакцин от коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Дональд Трамп заявил о передаче дел Джо Байдену, что уменьшает неопределённость для рынков. Последний, в свою очередь, предлагает кандидатуры на ключевые посты тех людей, которые продвигают идеи масштабного денежного стимулирования экономики и возврата от конфронтации к партнёрским отношениям во внешней торговле. Это, наряду с общим ростом цен рисковых активов повышает и нефтяные цены.

Данные обстоятельства, наряду с налоговым периодом конца месяца, поддерживают и рубль. Однако во многом указанные факторы давления на доллар в перспективе имеют ограниченное воздействие на укрепление российской валюты.

Ведь на рубль действуют и противонаправленные драйверы, ослабляющие его. Так, индекс доллара USDX — его отношение к основным валютам — снизился с мая 2020 г. с 98 пунктов до 92 п. на 25 ноября, то есть на 6%. За это же время к рублю доллар подорожал с 68,20 до 75,70 руб., то есть на 11%.

Есть большая вероятность, что потенциал укрепления рубля носит ограниченный характер. Его усиление невыгодно для бюджета и экспортёров, доминирующих в экономике. Минфин и ЦБ, вполне вероятно, станут препятствовать значительному усилению рубля.

Также стоит учитывать тот факт, что в декабре повышается спрос на импортные товары, а следовательно, на валюту. Отрицательное воздействие на российскую валюту окажет и слабость экономики в связи с пандемией.

Приход к власти Байдена тоже может быть негативом для рубля. И новый президент, и рекомендованный им на пост госсекретаря Энтони Блинкен критично относятся к России и выступают за усиление антироссийских санкций.

Таким образом, текущее ослабление доллара к рублю вряд ли продолжится ниже уровня 73−74 руб. Диапазон 73−77 руб. за доллар — наиболее вероятен до конца 2020 года.

Дальнейшая его динамика пока малопредсказуема — слишком много неопределённых обстоятельств станет на него воздействовать в 2021 году. Но общая тенденция остаётся понижательной и на перспективу», — считает эксперт.

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