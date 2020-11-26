Ташкент, , 13:05 — REGNUM Фонд поддержки инновационного развития Узбекистана выделит дополнительные средства для финансирования стартап-проектов в сфере биотехнологий. Это следует из соответствующего постановления президента, опубликованного агентством «УзА».

Документ предусматривает механизмы государственного финансирования и поддержки проектов в сфере биотехнологий. В частности, министерство инноваций выделит фонду инновационного развития 20 млрд сумов ($1,92 млн).

Выделенные деньги пойдут на создание биотехнологических производств, покупку лабораторного оборудования, внедрение новых научных достижений, а также отправку специалистов на стажировку за рубеж.

Кроме того, постановление предусматривает меры поддержки предпринимателей, занятых в сфере биотехнологий. В частности, госфонд поддержки предпринимателей предоставит поручительство по кредитам, а также компенсирует часть процентов по кредитам.