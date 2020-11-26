Москва, , 13:26 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов раскритиковал принятый нижней палатой парламента федеральный бюджет на 2021−2023 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

Геннадий Зюганов Duma.gov.ru

«Это бюджет для решения проблем абсолютно непригоден, и это вообще вызов и посланию президента, и красная карточка экономическому финансовому блоку нынешнего правительства», — заявил Зюганов.

Госдума в третьем чтении приняла дефицитный федеральный бюджет на очередную трехлетку. В 2021 году дефицит бюджета составит 2,75 трлн рублей, или 2,4% ВВП, в 2022 году — 1,25 трлн рублей, или 1% ВВП, в 2023 году — 1,41 трлн рублей, или 1,1% ВВП. На реализацию национальных проектов в 2021 году предусмотрено 2,25 трлн рублей, в 2022 году — 2,62 трлн рублей, в 2023 году — 2,79 трлн рублей.

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