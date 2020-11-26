Москва, , 12:59 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о дефицитном федеральном бюджете на 2021−2023 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наверное, главная особенность этого бюджета это то, что в очень сложный для экономики всего мира ‑ и наша страна не исключение — ситуации удалось сконцентрировать огромные средства на решение самых важных приоритетных вопросов», — заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Послание президента РФ полностью обеспечено финансово, отметил он.

Парламентарии подготовили постановление, где зафиксированы вопросы, которые необходимо решить в ходе исполнения госсметы — в первую очередь, для поддержки регионов, сокращения убыли населения, развития села.

В документе прописывается мониторинг состояния экономики регионов страны, парламентарии настаивают на безусловном выполнении поручения президента, что в 2021 году правительству придется обеспечить регионам поддержку на уровне не ниже уровня этого года. Также в постановлении речь идет о развитии территорий, которые находятся в сложной социально-экономической ситуации, сейчас поддержка оказывается десяти регионам, в Госдуме настаивают на увеличении количества таких программ для регионов. Кроме того, в Госдуме также предлагают разработать индивидуальные программы для регионов со сложной демографической ситуацией.

Главный финансовый документ страны подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Он предусматривает медленное восстановление мировой экономики из-за сохранения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

В 2021 году дефицит бюджета составит 2,75 трлн рублей, или 2,4% ВВП, в 2022 году — 1,25 трлн рублей, или 1% ВВП, в 2023 году — 1,41 трлн рублей, или 1,1% ВВП. На реализацию национальных проектов в 2021 году предусмотрено 2,25 трлн рублей, в 2022 году — 2,62 трлн рублей, в 2023 году — 2,79 трлн рублей.

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