Сеул, , 13:04 — REGNUM В ноябре 2020 года индекс деловой активности (BSI) в Южной Корее составил 78 пунктов, что на четыре пункта выше, чем месяц назад. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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Согласно опубликованным данным, показатель улучшается на протяжении двух месяцев подряд. Как отмечают эксперты, это связано с надеждами на восстановление экономики. Однако специалисты опасаются, что индекс может вновь сократится в связи с третьей волной коронавируса в стране.

Индекс деловой активности — показатель, оценивающий настроения производителей. Показатель более 100 пунктов означает, что большинство производителей положительно смотрят в ближайшее будущее, ниже ста — отрицательно.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в стране выявили рекордное с начала марта число заражённых коронавирусом — 583 человека. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 32 318.

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