Москва, , 12:51 — REGNUM Правительство РФ планирует признать имуществом цифровые финансовые активы. Об этом 26 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

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Он рассказал о планах правительства направить развитие рынка криптовалют в цивилизованное русло. В этом случае владельцы активов смогут защитить права и интересы, а также затруднится создание теневых схем.

Для этого планируется внести изменения в Налоговый кодекс РФ.

«Цифровые финансовые активы будут признаны имуществом, и их владельцы смогут рассчитывать на юридическую защиту в случае каких-либо противоправных действий, а также отстаивать свои имущественные права в суде», — пояснил премьер-министр.