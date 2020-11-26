Брянск, , 12:45 — REGNUM Возможность поставок продукции мясного животноводства напрямую в ОАЭ обсудили чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в России Мохаммад Ахмад Султан Есса Альджабер и губернатор Брянской области Александр Богомаз. Брянских сельхозпроизводителей также пригласили поучаствовать в международной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае, сообщили 26 ноября в пресс-службе правительства региона.

Сейчас экспорт мяса проходит через посредника: агрохолдинг «Мираторг» поставляет говядину в Саудовскую Аравию, а затем ОАЭ закупают брянскую продукцию у этой страны. В Эмиратах заинтересованы в прямых поставках.

«Наши страны тесно сотрудничают в разных направлениях. Ряд проектов, в том числе касающихся экспорта из России баранины и говядины, будет проработан в ближайшее время», — подчеркнул посол.

В октябре 2021 года в Дубае начнёт работу международная выставка «ЭКСПО-2020», которую перенесли из-за пандемии коронавируса. планируется, что российский павильон станет одним из самых больших. К участию в выставке пригласили и брянских сельхозпроизводителей.

Губернатор и посол также посетили ООО «Тепличный комбинат «Журиничи». На предприятии уже выращено 32 тысячи центнеров овощей, что составляет 35% всего объёма урожая, произведённого в защищённом грунте сельскохозяйственными предприятиями Брянской области.