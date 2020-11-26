Москва, , 12:40 — REGNUM Процедура возврата платежей, перечисленных в Фонд социального страхования (ФСС), станет проще и быстрее для предприятий, в отношении которых прекращена процедура банкротства. Об этом 26 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он рассказал, что правительство подготовило законопроект, которым предлагается установить порядок возврата платежей, перечисленных в ФСС.

«До сих пор их возврат организациям, в отношении которых прекращена процедура банкротства, осуществлялся в судебном порядке. Это был долгий процесс. Теперь всё станет проще и быстрее», — заявил Мишустин.

По его словам, теперь, когда дело будет прекращено и компания возобновит деятельность, она сможет обратиться за возвратом платежей или зачесть их за будущие периоды.