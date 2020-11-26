Улан-Удэ, , 12:36 — REGNUM Министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову на Улан-Удэнском авиазаводе представили первый российский офшорный вертолёт. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, он специально сконструирован для нефтегазового сектора.

Чиновник напомнил, что в стране опыта производства подобных машин не было, а в этой сфере используются иностранные вертолёты.

«Это первый наш опыт и рассчитываем, что этот опыт будет удачным. Машину ждут предприятия нефтегазовой отрасли, рассчитываем на появление нового вертолета в следующем году в офшорной версии», — отметил министр.

Напомним, авиазавод является одним из крупнейших предприятий республики, который во многом обеспечивает рост промышленного производства. Как сообщало ИА REGNUM, здесь также планируют начать производство самолёта ТВС-2ДТС «Байкал», который призван заменить заслуженный Ан-2.

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