Йошкар-Ола, , 12:23 — REGNUM Частное предприятие из сферы ЖКХ — ООО «Мари-Турек Водоканал», которое оказывает услуги одноимённому посёлку городского типа в Марий Эл, получило банкротный иск. Претензии кредитора пока не приняты судом, передаёт ИА REGNUM.

Истцом в деле выступает ООО «РесурсФинанс» из Татарии, которое работает в сфере операций с недвижимостью. Иск подан 23 ноября 2020 года, но сумма претензий не сообщается.

Обанкротить предприятие из Марий Эл шесть лет назад уже пыталась межрайонная ИФНС России № 3 по республике, но в декабре 2014 года суд прекратил производство по делу по требованию истца. В качестве обоснования иска был указан долг по обязательным налоговым платежам.

Помимо этого, финансовые претензии к водоканалу имело ПАО «ТНС энерго Марий Эл», которое год назад взыскало через суд небольшой долг.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Мари-Турек Водоканал» учреждено в пгт Мари-Турек в октябре 2006 года. Директор с 2017 года — Роберт Мухаметханов.