Улан-Удэ, , 12:09 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову поставлять на заводы страны бурятский бериллий. По его словам, в настоящее время российские предприятия зависят от импорта, передали ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

«На сегодняшний день Россия закупает бериллий за рубежом, единственное на сегодня экономически доступное его производство находится в Бурятии», — отметил глава.

Напомним, в 2019 году Госдума приняла закон о снижении налога на добычу полезных ископаемых при добыче руд редких металлов. В документе перечислен полный список редких полезных ископаемых, к числу которых отнесён и бериллий.

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