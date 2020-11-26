Ульяновск, , 12:01 — REGNUM В Ульяновской области статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) присвоен городу Инза. Соответствующее постановление подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Статус территории опережающего развития будет создан на территории Инзенского городского поселения. В постановлении отмечается, что это позволит обеспечить достижение «стабильного социально-экономического развития муниципального образования путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест».

Согласно документу, в течение первого года после включения в реестр резидентов минимальный объем капитальных вложений должен составлять 2,5 млн рублей, должно быть создано не менее десяти новых рабочих мест.

Инза профилирована на деревообработке. Здесь планируется реализовать десять проектов, объём инвестиций оценивается в 600 млн рублей. В документе уточняется, что это позволит создать новые рабочие места и «снизить зависимость населённых пунктов от ситуации на градообразующих предприятиях».

Определено 25 видов экономической деятельности, при осуществлении которых не действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности при реализации резидентами инвестиционных проектов на территории ТОСЭР «Инза». В частности, это лесозаготовка, общепит, услуги в области добычи нефти и природного газа, производство напитков и табачных изделий, производство фанеры, торговля автотранспортными средствами, деятельность в сфере различных видов транспорта.