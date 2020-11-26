Москва, , 11:58 — REGNUM Восстановление мировой экономики не только может оказаться очень медленным, но его может и не быть вовсе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Так он прокомментировал мнение руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая сказала, что базовый сценарий ЦБ РФ предполагает медленное восстановление мировой экономики.

«Вполне вероятно, что мировую экономику ожидает новая волна кризиса, сравнимая или даже большая, чем 13 лет назад, — сказал Дзарасов. — Все прогнозы говорят, что коронавирусный кризис нанес колоссальный ущерб, и споры идут лишь о том, на сколько процентов упадет мировая экономика и насколько упадут отдельные страны. Но тенденция к спаду началась задолго до пандемии. Давайте не забывать, что 13 лет назад был глобальный обвал, вызванный финансовым кризисом. После этого с 2010 года было почти десятилетие так называемой великой стагнации, когда мировая экономика по большому счету была в состоянии затяжной депрессии».

После этого, как отметил Дзарасов, в 2019 году появились признаки нового глобального спада.

«Причем эксперты еще до того, как началась пандемия и коронавирусный кризис, говорили о том, что новый спад будет более глубоким, — заявил экономист. — Отметим также, что во второй половине 2019 года активно исследовали индексы деловой активности и уверенности бизнеса для всего мира. И уже тогда индексы уверенности бизнеса резко пошли вниз. А считается, что это один из показателей, предвещающих крах. Считается, что управленцы чувствуют наступление неблагоприятных времен раньше, чем это отражается в каких-то статистических показателях».

Как пояснил Дзарасов, производственные мощности в масштабах мировой экономики колоссально развились, а вот платежеспособный спрос отстал.

«Имеет место глобальный дефицит мирового совокупного спроса по сравнению с мировым предложением. И это прямой результат того, что транснациональный капитал шел по пути усиления эксплуатации дешевой рабочей силы в развивающихся странах, — отметил экономист. — И этот кризис — расплата за такой тип экономического развития. И такая проблема никуда не исчезнет даже после того, как коронавирус будет побежден».

Иными словами, как подчеркнул Дзарасов, идея о том, что завершение пандемии будет и завершением проблем мировой экономики, выглядит очень поверхностной.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил о том, что восстановление мировой экономики не пошло по тому сценарию, на который рассчитывали экономисты.

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