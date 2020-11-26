Ташкент, , 11:56 — REGNUM Всемирный банк и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выделят Узбекистану кредит в размере $182 млн на развитие сельской инфраструктуры. Об этом 26 ноября сообщает издание Norma. uz со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

Правительство Узбекистана выделит $1,6 млн, Всемирный банк — $100 млн, Азиатский банк — $82 млн. Средства направят на развитие инфраструктуры в 21 районе Ферганской, Андижанской, Наманганской, Сырдарьинской и Джизакской областей. Срок реализации проекта составляет пять лет — с 2020 по 2024 год.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Узбекистана выделило субсидии на обеспечение водой приусадебных участков в регионах со сложными условиями водоснабжения.

Читайте также: В Узбекистане выделят субсидии на обеспечение водой приусадебных земель