Москва, , 11:56 — REGNUM В ходе торгов на Московской бирже российская национальная валюта немного подросла по отношению к американскому доллару и снизилась по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации на 11:30 мск за доллар давали 75,55 рубля, что на четыре копейки меньше в сравнении с началом торгов на Мосбирже. За евро в тот же момент давали 90,13 рубля, что больше на восемь копеек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов заявил, что торги на Мосбирже 25 ноября открылись ростом против иностранных валют, но рубль ускорил снижение к доллару и евро на вечерних торгах на закрытии позиций перед праздничным выходным днем в США