Москва, , 11:52 — REGNUM Очевидно, что программа льготной ипотеки в России по ставке 6,5%, отлично зарекомендовавшая себя как широко востребованный продукт ипотечного рынка, получит свое дальнейшее развитие, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

«Изначально предполагалось, что эта программа будет распространяться на приобретение новостроек (квартир в многоквартирных домах, предлагаемых застройщиками на этапе строительства) для всех кредитоспособных категорий граждан (в рамках программы).

В декабре, как объявлено гендиректором компании «Дом.РФ» Виталием Мутко, появится еще один продукт льготной ипотеки, который будет предполагать выдачу ипотечных кредитов не на квартиры в новостройках, а на строящиеся индивидуальные частные дома.

Причем заемщиками смогут вступать не все категории граждан, а лишь те, кому не исполнилось еще 35 лет, а их дети не достигли 19 лет. Ставка составит также 6,5%, а сроки кредитования — до 20 лет. Сроки действия программы — предположительно до 1 июля 2021 года, банком-кредитором будет выступать «Дом.РФ».

Молодым гражданам России предоставляется возможность приобретения своего частного нового дома по льготной ипотечной ставке, что довольно привлекательно, особенно в условиях пандемии (для расширения личного пространства).

С другой стороны, застройщики индивидуальных жилых домов смогут получить больше внимания к себе и, следовательно, дохода, ведь стоимость частного дома зачастую выше сопоставимой квартиры. Хотя многие молодые (и не только) семьи в последнее время стали больше задумываться о загородной жизни, не все могут позволить себе купить дом и переехать.

Ставка делается на молодое, перспективное, платежеспособное население, которое максимум к 55 годам уже выплатит кредит за свой дом, а их дети вырастут на свежем воздухе, более здоровыми и закаленными.

Предполагается, что программа будет интересна для комплексных застроек и освоения территорий, формирования поселков с молодым составом населения, для которого интересна загородная жизнь.

Этот шаг отчасти приведет к возрождению российских деревень, созданию необходимых производственных комплексов и новых рабочих мест, а также к дальнейшему экономическому развитию», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% на приобретение частных жилых домов на первичном рынке для молодых семей собирается запустить госкомпания «Дом.РФ».

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