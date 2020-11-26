Москва, , 11:51 — REGNUM Восстановление мировой экономики не пошло по тому сценарию, на который рассчитывали экономисты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал предположение руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что мировая экономика будет восстанавливаться медленно.

«Никто не ожидал того, что продолжительность событий, связанных с коронавирусом, затянется и пересечет границы весенне-летнего периода. Более того, все предполагали, что экономики стран, вводивших локдауны, будут восстанавливаться по V-образному сценарию. Экономисты считали, что реализуется отложенный спрос. Но все эти прогнозы не реализовались в силу причин, которые накопились в предыдущий период времени, — сказал Сафонов. — В 2019 году на экономику стали очень серьезно влиять несколько обстоятельств. Первое, это замедление темпов роста в Китае. Период бурного развития экономики достиг определенного предела, и стало непросто выдавать двузначные значения экономического роста. Это было первым звоночком в развитии экономики».

Второй момент, на который обратил внимание Сафонов, это политика президента США Дональда Трампа, которая свелась к попыткам пересмотреть экономические связи в мире.

«В частности, усилить возможности американских компаний за счет переноса рабочих мест из Юго-Восточной Азии на территорию США. Причем методом топора, то есть ведения тарифных войн, которые распространились и на европейские страны. Все это подорвало доверие к сложившемуся миропорядку и, как следствие, отразилось на спаде спроса на нефтяные и газовые ресурсы», — сказал экономист.

Иными словами, как пояснил Сафонов, мир вошел в ситуацию, в которой действуют факторы и структурной перестройки, и торговых войн, и локдаунов.

«Вследствие этого период экономической нестабильности растянулся, и мы не видим быстрого восстановления, как в 2008 году, — заявил Сафонов. — Поэтому прогноз Набиуллиной в принципе правильный, но при одном условии — если страны не примут экстраординарных мер, не начнут исправлять ситуацию и будут действовать поступательно. Но я бы обратил внимание на еще один фактор, который может быть решающим. Это быстрое восстановление китайской экономики. Она в 2020 году, в отличие от многих стран, дала плюс. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и другие страны Юго-Восточного региона. Например, Индию. Она тоже резко наращивает темпы экономического роста».

Что касается России, то, как подчеркнул Сафонов, ей надо сосредоточиться на задачах реиндустриализации и восстановления многих кластеров промышленности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец не согласился с прогнозами Набиуллиной о медленном восстановлении мировой экономики.