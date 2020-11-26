Москва, , 11:49 — REGNUM Первое место в рейтинге топ-менеджеров — держателей самых дорогих пакетов акций собственных компаний по версии журнала Forbes снова занял заместитель председателя совета директоров, экс-президент нефтехимической компании «Сибур» Александр Дюков. Данный рейтинг 26 ноября обнародован изданием.

Уточняется, что у Дюкова имеется в активе 3,95% акций «Сибура», общая стоимость которых составляет около $539 млн.

Второе место рейтинга — у гендиректора российского холдинга «ХК Юэсэм» Ивана Стрешинского, доля которого составляет 3% при общей стоимости $477 млн. Третье место занимает председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов, владеющий 3,2% акций этой компании общей стоимостью $442 млн.

На четвертой строчке списка — глава правления Совкомбанка Дмитрий Гусев с долей 6,1% стоимостью $99 млн, а на пятой — гендиректор «Русагро» Максим Басов с долей 7,5%, которая оценивается в $94 млн.

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