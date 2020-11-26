Ярославль, , 11:40 — REGNUM ПАО «ТГК-2» не выполнило предписания Ростехнадзора, данные в ходе контроля за подготовкой к отопительному сезону. Об этом сообщает Центральное управление Ростехнадзора.

ТЭЦ в Ярославле Yarregion.ru

Ростехнадзор проверил ход подготовки к отопительному сезону объектов электроэнергетики и теплоснабжающих организаций в Московской, Тверской, Ярославской, Костромской и Владимирской областей.

Всего было выявлено более 2400 нарушений обязательных требований. Спустя время ведомство проверило, как энергетики исправляют нарушения. Большая часть организаций устранила недостатки. Проблемы возникли в Ярославле.

«По результатам проверок ранее выданных предписаний установлено, что ПАО «ТГК-2» не устранило 43 нарушения, выдано повторное предписание с установлением новых сроков, юридическое лицо, директор Ярославской ТЭЦ-3 и директор Ярославских тепловых сетей привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ», — сообщили в Центральном управлении Ростехнадзора.

Стоит отметить, что работой компании недовольна и часть жителей города. Например, 26 ноября компания проводит масштабные работы в Ленинском районе города, в результате чего без отопления и горячей воды должны остаться 47 жилых домов. О какой-либо аварийной ситуации власти не сообщили.

Компаниями ПАО «Энел Россия» (Конаковская ГРЭС), ПАО «Мосэнерго» (ГРЭС-3, ТЭЦ-17, ТЭЦ-27, ТЭЦ-22), АО «Интер РАО-Электрогенерация» (Каширская ГРЭС), ПАО «Юнипро» (Шатурская ГРЭС), ПАО «РусГидро» (Загорская ГАЭС, каскад Верхневолжских ГЭС), МУП «Шарьинская ТЭЦ» нарушения устранены оперативно и в полном объеме.