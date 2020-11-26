Сухум, , 11:36 — REGNUM В министерстве экономики РФ подтвердили готовность российской стороны поставлять электроэнергию в Абхазию с 1 декабря 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики Абхазии на странице ведомства в соцсети Facebook.

«В результате встречи российской стороной подтверждена техническая возможность обеспечить Абхазию электроэнергией с 1 декабря», — сообщили в министерстве.

В абхазском ведомстве отметили, что в переговорах в Москве со стороны Сухума участвовала министр экономики Абхазии Кристина Озган. По какой цене будет осуществляться поставка электроэнергии, не уточняется.

Стоит отметить, что в Абхазии в последнее время наблюдается нехватка электроэнергии. С 15 ноября местная компания «Черноморэнерго» начала веерные отключения абонентов на шесть часов в сутки. Власти республики распорядились серьёзно заняться выявлением и отключением оборудования по майнингу криптовалюты. За неделю суммарная мощность отключенных крипто-ферм составила более 54 МВт. С 26 ноября время отключения электричества сократили до двух часов в течение суток.

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