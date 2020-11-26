Грозный, , 11:23 — REGNUM В Чечне планируется реализовать проект под названием «Турмашина» для продвижения туристической отрасли региона. Целью проекта станет объединение на единой цифровой платформе сервисов для туристов, бизнеса и органов власти, сообщил глава минтуризма республики Муслим Байтазиев.

«После Московской области и Санкт-Петербурга цифровая платформа начала свою разработку в нашем регионе, так как Чеченская Республика является лидером по динамике роста туристического потока среди регионов СКФО. Кроме того, Чеченская Республика богата природным, рекреационным и культурным потенциалом для развития различных направлений туризма», — цитирует министра ТАСС.

Напомним, в Чечне в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, отмечается рост потока туристов ан курорт «Ведучи» и другие туристические места. Всего в республике создано около 30 туристических маршрутов, в том числе в Кезеной-Ам, Аргунское ущелье, селение Беной, город Грозный.

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