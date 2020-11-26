Москва, , 11:16 — REGNUM В Госдуме назвали ложью заявления о сокращении расходов на здравоохранение, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

«Очень много было разговоров о здравоохранении, что расходы на здравоохранение сокращаются. Это ложь. расходы на здравоохранение не просто растут — в следующем году они составят более 1,123 трлн рублей. По сравнению с законом, который мы принимали года назад, они вырастут на 13%», — заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Одновременно предусматривается выделение 90 млрд рублей на первичное звено здравоохранения, именно там у нас серьезные проблемы, добавил парламентарий.

Госдума в третьем чтении обсудит проект федерального бюджета на 2021−2023 годы.

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