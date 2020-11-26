Ташкент, , 11:06 — REGNUM В Узбекистане запланирована реализация 52 проектов по глубокой переработке природного газа на общую сумму $9 млрд, сообщили в пресс-службе главы государства.

25 ноября президенту республики Шавкату Мирзиёеву представили перспективные проекты. Отмечается, что реализация проектов позволит наладить выпуск продукции на $4,1 млрд, а также заместить импорт на $1,1 млрд и наладить экспорт на $1,45 млрд.

Кроме того, проекты позволят создать 6,5 тыс. рабочих мест. В 2021 году планируется запустить производство вспененного полипропилена, пероксида водорода, сульфатной кислоты и соды из углекислого газа.

Мирзиёев также поручил ускорить внедрение цифровых технологий в энергетическом секторе. По его мнению, это позволит повысить надежность и эффективность электроснабжения.