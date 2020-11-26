Сеул, , 10:48 — REGNUM Представители Центрального банка Южной Кореи приняли решение сохранить учётную ставку на уровне 0,5%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей ЦБ.

Известно, что данное решение было принято в ходе заседания комитета по денежно-кредитной политике.

Напомним, что в марте текущего года ЦБ понизил учётную ставку с 1,25% до 0,75%, а в мае — с 0,75% до 0,5%.

Между тем, эксперты ЦБ Южной Кореи также пересмотрели прогноз темпов падения экономики страны в 2020 году. По мнению специалистов, экономика упадёт на 1,1%, что на 0,2% выше по сравнению с августовским прогнозом. В 2021 году темпы роста экономики Южной Кореи составят 3%, что на 0,2% выше по сравнению с предыдущим прогнозом, а в 2022 году — 2,5%.

С другой стороны, темпы роста индекса потребительских цен в текущем году составят 0,5%, в 2021 году — 1%, а в 2022 году — 1,5%.