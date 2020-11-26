Москва, , 10:38 — REGNUM Нефть марки Brent отметила шестой день роста кряду на торгах 25 ноября, вплотную приблизившись к ключевой психологической отметке 50 долларов за баррель, от перспектив пробоя которой зависит дальнейшая динамика котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«На утренних торгах 26 ноября быки продолжают демонстрировать рвение, но пока им не хватает импульса для тестирования важного уровня.

Отчет минэнерго США показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились почти на 800 тыс. баррелей, что контрастирует с оценкой API и оказывает локальную поддержку ценам, как и факт снижения запасов бензина.

Также игроки с оптимизмом восприняли слухи о том, что страны ОПЕК+ все же склоняются к продлению ограничений на добычу нефти на три-шесть месяцев.

Решение по данному вопросу альянсу предстоит принять на следующей неделе, когда определится дальнейшая судьба нефтяных цен.

На данном этапе, когда Brent находится у важного рубежа, не исключены движения в обоих направлениях. На глобальных фондовых площадках прослеживаются признаки угасания оптимизма инвесторов, о чем свидетельствует смешанная динамика акций после недавнего ралли.

Это потенциальный фактор, который способен предотвратить пробой уровня $50 в краткосрочной перспективе, тем более что Штаты празднуют День благодарения, в связи с чем торговая активность на рынках до конца недели будет пониженной, и это в свою очередь может повлечь частичную фиксацию прибыли.

С другой стороны, надежды на поддержку со стороны ОПЕК+ могут подержать дальнейший рост цен, но вероятность реализации такого сценария ниже», — пояснил эксперт.

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