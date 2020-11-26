Пенза, , 11:05 — REGNUM В Пензенской области в рамках программы комплексного развития сельских территорий в 2020 году реализуются мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры. Из федерального бюджета на реконструкцию водопровода в селе Верхний Ломов Нижнеломовского района протяженностью 7 км направлено 16,3 млн рублей. Также на эти средства построены внутрипоселковые газопроводные сети общей протяженностью 4,09 км в селе Верхняя Елюзань Городищенского района. Работы на этих объектах полностью завершены, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального минсельхоза.

Женщина набирает воду из колонки Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Из областного бюджета порядка 7,8 млн рублей направлено в рамках программы на строительство водопроводов в поселке Мичуринский и на станции Кривозеровка Пензенского района. Работы наметили завершить в 2020—2021 годах. Кроме этого, за счет регионального бюджета построили 2,5 км водопровода в селе Норовка Нижнеломовского района. На эти цели выделялось 3,9 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, в рамках госпрограммы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014−2024 годы» в населенных пунктах региона ведутся работы по ремонту водонапорных башен. В планах на 2020 год отремонтировать 50 и построить три водонапорные башни.

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