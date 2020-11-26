Москва, , 10:35 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, отменяющее дублирующие требования к предоставлению бухгалтерской отчётности. Об этом 26 ноября сообщает сайт правительства России.

Отчётность и аудиторские документы с 2020 года, которые получает ФНС России, появляются в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчётности (ГИР БО). Данная система не только упрощает взаимодействие организаций с государством, но и обеспечивает доступ к финансовым сведениям для контролирующих органов.

В связи с запуском ГИР БО требования о предоставлении финансовых отчётов в госорганы, минуя ФНС, утрачивают актуальность и упраздняются, говорится в информации.