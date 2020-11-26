Нальчик, , 10:29 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в 2021 году будут благоустроены 110 дворов и 31 общественное пространство. На эти цели республика получит 224 млн рублей, сообщило на своей странице в Instagram министерство строительства региона. Контракты на исполнение работ по благоустройству уже заключаются.

«В реализации данного проекта в 2021 году примут участие 40 муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, планируется благоустроить 31 общественное пространство и 110 дворовых территорий», — отметили в строительном ведомстве.

В текущем году в Кабардино-Балкарии запланировано благоустроить 34 общественных пространства и 122 дворовые территории. В настоящее время завершены работы по приведению в порядок 117 дворовых территорий и 30 общественных пространств. До конца года планируется завершить все работы.