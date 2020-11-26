Посёлок городского типа Домбай, Карачаево-Черкесия, , 10:19 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будет обустроена новая трасса для катания на курорте «Домбай». Это будет так называемая зеленая горнолыжная трасса — с наиболее легким маршрутом, сообщил глава администрации курорта Али Кочкаров.

«В этом году будет открыта одна новая горнолыжная трасса в дополнение к уже существующим. Это будет «зеленая» трасса для новичков. Спуск широкий, удобный и безопасный», — цитирует чиновника «Интерфакс».

По его словам, несмотря на простоту рельефа, новая трасса будет составлять 3,5 км, что является самым длинным маршрутом на курорте.

Как сообщало ИА REGNUM, старт горнолыжному сезону на курорте «Домбай» будет дан уже сегодня, 26 ноября.

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