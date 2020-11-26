Москва, , 10:18 — REGNUM По итогам октября 2020 года в России было приобретено новых машин на сумму 236 млрд рублей. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

Всего же за период с января по октябрь нынешнего года автолюбители потратили на покупку новых авто более 1,78 трлн рублей.

Самый большой оборот с продаж на российском авторынке пришёлся на машины класса SUV (кроссоверы и внедорожники) — 157,4 млрд рублей.

На втором месте В-сегмент (небольшой автомобиль, больший по размеру, чем городской автомобиль), который в тот же период был реализован на сумму в 26,2 млрд рублей. Тройку лидеров замыкают автомобили С-сегмента (15 млрд рублей).

Далее по списку идут: Е-сегмент (бизнес-класс) — 10,7 млрд рублей; машины класса B+ (10 млрд рублей) и D-сегмент (9,3 млрд рублей).

Напомним, с января по сентябрь текущего года российские автодилеры реализовали новых легковых машин на сумму 1,711 трлн млрд рублей, что на 7% меньше, чем в январе — сентябре прошлого года.

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