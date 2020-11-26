Брянск, , 10:01 — REGNUM Количество субсидируемых авиамаршрутов из Брянска увеличится в 2021 году. Пассажиры смогут улететь по девяти направлениям, сообщает пресс-служба правительства региона.

Перечень субсидируемых авиамаршрутов опубликовала Росавиация. Согласно документу, два раза в неделю будут выполняться субсидируемые государством рейсы в Минеральные Воды, Анапу, Геленджик, Волгоград, Казань, Краснодар и Сочи. Трижды в неделю пассажиры смогут улететь в Санкт-Петербург. В Симферополь — один раз в неделю.

В 2019 году пассажиропоток из аэропорта Брянска составил 58 тысяч человек.