Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen удалит из своей модельной линейки среднеразмерный седан Passat американского производства. Об этом заявил глава бренда Volkswagen Ральф Брандштеттер на конференции Wards Auto.

Последний седан Passat сойдёт с заводского конвейера в городе Чаттануга (штат Теннесси, США) в 2023 году.

Решение о снятии данной модели с производства принято для того, чтобы загрузить освободившиеся мощности производством электрических моделей на платформе MEB. В первую очередь кроссовера Volkswagen ID.4.

«Мы приняли решение убрать Passat для Соединённых Штатов, поскольку тренды на рынке твердо смещаются в сторону кроссоверов, о чем свидетельствует успех модели Atlas», — пояснил Брандштеттер.

При этом европейскую и китайскую версию Passat автопроизводитель сокращать не будет. Кроме того, уже готовятся модели следующих поколений.

Напомним, американский Volkswagen Passat актуальной версии производится с 2018 года. Эта модель сильно отличается от европейской модели. Машина для США собрана на устаревшей «тележке» PQ46 и по размерам крупнее одноименной модели для Европы.

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