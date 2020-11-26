Томск, , 09:44 — REGNUM Из-за пандемии и закрытия границ в Томской области на 68% сократилось число трудовых мигрантов — с 13 719 до 4383. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Законодательной думы региона.

Число приобретённых патентов в результате снизилось вдвое, что повлекло за собой снижение объёмов налоговых поступлений на 22%. Если за аналогичный период 2019 года иностранные граждане по НДФЛ заплатили около 157 млн рублей, то в этом году уже 96 млн.

Между тем депутаты приняли решение повысить стоимость патента для иностранных работников в 2021 году до 4317 рублей в месяц. Рост составит 124 рубля.

«При условии сохранения ситуации 2020 года установление стоимости патента в размере 4317 рублей позволит дополнительно привлечь в доходы консолидированного бюджета области 3,5 млн рублей», — отметил вице-спикер думы Александр Куприянец.

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