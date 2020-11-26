Уфа, , 10:00 — REGNUM Промышленный кластер на территории индустриального парка «Уфимский» предложил создать премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По его словам, во время рабочей поездки он посетил деревообрабатывающее предприятие ООО «Кроношпан Башкортостан», которое является основным резидентом промпарка «Уфимский». Это производство является очень перспективным и имеет потенциал для развития.

Назаров отметил, что на основе материалов этого производителя на этой площадке можно производить мебель и создать кластер. По словам министра экономического развития и инвестиционной политики Рустама Муратова, предприятие планирует расширять производство фанеры. Здесь производится качественное сырье, а мебель Башкирии нужна для социальных объектов. В связи с этим предприятию окажут поддержку для расширения производства.

По словам генерального директора АО «Корпорация развития РБ» Наиля Габбасова, ООО «Кроношпан Башкортостан» разместило свое производство на 194,3 га (на 80% арендопригодной площади парка). Здесь работают 585 сотрудников. А общий объем инвестиций в «Кроношпан ОСБ» и «Кроношпан Башкортостан» составляет €513 млн. При этом оборот предприятия с октября прошлого года по сентябрь текущего года составил €167,5 млн. Спрос на его продукцию постоянно растет.

По словам министра промышленности, энергетики и инноваций региона Александра Шельдяева, с января по октябрь текущего года Башкирия отгрузила мебельную продукцию собственного производства на сумму 2,5 млрд рублей, что составляет 121,7% к уровню января-сентября прошлого года.

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