Рязань, , 09:44 — REGNUM Первый комплексный план развития представили разработчики для Новомичуринска Рязанской области. Власти рассчитывают создать в моногороде хорошую социальную инфраструктуру и комфортные условия для бизнеса, написал 25 ноября на своей станице в социальной сети губернатор Николай Любимов.

Разрабатывали план специалисты, которые сейчас проходят обучение в Московской школе управления «Сколково». Программа для Новомичуринска, который получил статус моногорода в 2019 году, нацелена на качественный рост экономики.

«У нашего региона уже есть позитивный опыт развития таких территорий, в частности, это посёлок Лесной. Некоторое время назад из-за банкротства градообразующего предприятия там сложилась тяжёлая ситуация. Мы смогли привлечь инвесторов, использовали имеющуюся там производственную базу, создали ТОСЭР — и сейчас позитивные изменения налицо», — уточнил губернатор.

Градообразующим предприятием в Новомичуринске является Рязанская ГРЭС.