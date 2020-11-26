Рязань, 26 ноября 2020, 09:44 — REGNUM Первый комплексный план развития представили разработчики для Новомичуринска Рязанской области. Власти рассчитывают создать в моногороде хорошую социальную инфраструктуру и комфортные условия для бизнеса, написал 25 ноября на своей станице в социальной сети губернатор Николай Любимов.
Разрабатывали план специалисты, которые сейчас проходят обучение в Московской школе управления «Сколково». Программа для Новомичуринска, который получил статус моногорода в 2019 году, нацелена на качественный рост экономики.
Градообразующим предприятием в Новомичуринске является Рязанская ГРЭС.